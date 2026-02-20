Torneo Apertura: ¿A qué hora y dónde ver Alianza Lima vs. Sport Boys por la fecha 4?

Alianza Lima recibe a Sport Boys por la fecha 4 del Torneo Apertura. Los blanquiazules irán por su tercer triunfo del campeonato este viernes 20 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute).

Los blanquiazules vienen de empatar en Trujillo 0-0 con Alianza Atlético. Este partido lo dejó con siete puntos y se ubica en el cuarto lugar del campeonato.

En tanto, los chalacos vienen de vencer 1-0 de local a Atlético Grau. En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del partido Alianza Lima vs. Sport Boys.

¿A QUÉ HORA JUEGA ALIANZA LIMA FC VS. SPORT BOYS?

Alianza Lima y Sport Boys se enfrentan este viernes 20 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute) a partir de las 8:00 p.m. Los hinchas blanquiazules asistirán masivamente para ver este partido que promete generar muchas emociones.

¿DÓNDE VER ALIANZA LIMA FC VS. SPORT BOYS?

El partido entre Alianza Lima y Sport Boys va por la señal de L1 MAX en las siguientes empresas de cable:

Movistar: canales 11 y 14 (SD), canales 711 y 714 (HD).

Claro TV: canales 10 y 61 (SD), canales 510 y 528 (HD).

DirecTV: canales 604 SD y 1604 HD.

Best Cable: canal 12.

Latin Cable: canales 40.3 HD y 23 SD.

Cable Mundo Perú: canales 3.3 HD y 3 SD.

Cable Visión Perú: canales 49 SD y 49.1 HD.

Zapping: canal 32.

Cabe apuntar que podrás seguir las incidencias del choque en la página web de Latina Noticias y las redes sociales de Latina Deportes.

VIDEO RECOMENDADO