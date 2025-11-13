Federación de Fútbol suspende a más de 100 futbolistas por participar en apuestas deportivas

Increíble. La Federación Turca de Fútbol a través de su Comité Disciplinario ha sancionado a 102 futbolistas por estar involucrados en apuestas deportivas. Estos futbolistas pertenecen a la Primera y Segunda División de Fútbol y entre los más reconocidos, figura el jugador principal del Galatasaray.

Dentro de los involucrados figura Eren Emali, quien es la figura del Galatasaray y la selección mayor de Turquía. Asimismo, el seleccionado sub 21 de Turquía, Metehan Baltaci y el senegalés del Konyaspor, Allasane Ndao.

Sin embargo, los futbolistas no son los únicos involucrados sino que también, 152 árbitros fueron remitidos al Comité Disciplinario y luego de ello, 149 fueron sancionados por haber participado en apuestas deportivas y 24 fueron arrestados en la última semana.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7