Universitario anunció a Lisandro Alzugaray: los datos del nuevo refuerzo crema

Universitario de Deportes concretó un golpe de autoridad en el mercado de pases 2026 al oficializar la contratación de Lisandro Alzugaray. El atacante, recordado por su brillo goleador con Liga de Quito en la Sudamericana 2023, se une al proyecto de Javier Rabanal para afrontar la Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

A través de sus plataformas digitales, la escuadra merengue dio la bienvenida al artillero internacional. “Alzugaray se viste de crema. Lisandro es el nuevo refuerzo del único grande del Perú. ¡A defender con garra nuestra camiseta!”, publicó la institución tras difundir un video con sus mejores jugadas en el Al-Ahli y el fútbol ecuatoriano.

El extremo de 35 años aceptó la propuesta de la U para potenciar el ataque del actual tricampeón peruano, tras cerrar un ciclo exitoso como referente del ‘Rey de Copas’ de Ecuador.

El popular ‘Licha’ selló un vínculo por dos temporadas, con opción a renovar por una tercera sujeta a objetivos deportivos. Su arribo a Ate se produce tras desvincularse de LDU, club donde militó los últimos tres años.

Con este refuerzo, el esquema de Rabanal gana un futbolista polivalente. Alzugaray destaca por su desequilibrio en el mano a mano, potente remate de larga distancia y precisión en la definición. Pese a ser extremo, su capacidad técnica le permite actuar como mediocentro ofensivo y posee un juego aéreo determinante que fortalecerá la ofensiva estudiantil.

ESTADÍSTICAS DE LISANDRO ALZUGARAY EN 2025

Partidos: 50 (LigaPro, Copa Ecuador y Libertadores).

Goles: 14 tantos.

Asistencias: 5 pases de gol.

VIDEO RECOMENDADO