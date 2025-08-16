Temas
Universitario confirma dos bajas de cara a su partido con Sport Huancayo en Liga 1

Universitario confirma dos bajas de cara a su partido con Sport Huancayo en Liga 1
Universitario quiere pasar la página luego de ser goleado por Palmeiras en Copa Libertadores, por ello, el equipo ‘crema’ llegó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para viajar a Huancayo, pues este domingo se enfrenta el ‘Rojo Matador’ por la fecha 5 del Torneo Clausura.

El equipo de Jorge Fossati va en busca de una victoria, sin embargo, dos bajas importantes hará que el once titular se mueva de manera considerable. Y es Universitario informó a través de un comunicado que Rodrigo Ureña no viajará a Huancayo por lesión.

Rodrigo Ureña tiene un desgarro de 2do grado en el gemelo interno de su pierna izquierda. El tiempo aprox de recuperación es de 3 a 4 semanas”, informaron desde Ate. Además, otro que no viaja a Huancayo es Andy Polo, pues consideran que por un tema de desgaste, el futbolista no viaje al interior del país.

Universitario cayó goleado 4-0 ante Palmeiras en el estadio Monumental y ahora, deberá viajar a Sao Paulo la siguiente semana para afrontar el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Jorge Fossati deberá anotar 4 o más goles para clasificar a la siguiente etapa.

