Los partidos que le faltan a Universitario, Cusco FC y Alianza Lima en el Torneo Clausura

Tras la fecha 15 del Torneo Clausura, Universitario de Deportes es el favorito para llevarse el torneo y de ser así, campeonar el 2025 consiguiendo el tan ansiado tricampeonato. Si bien los ‘cremas’ ganaron el último lunes a Ayacucho FC en el último minuto, aún le quedan partidos por jugar.

Asimismo, otro que pelea por el Torneo Clausura y puede ‘malograr’ la fiesta ‘merengue’, es Cusco FC. El equipo cusqueño espera una caída del cuadro ‘merengue’, al igual que Alianza Lima, sin embargo, los ‘blanquiazules’ tienen que ganar todos sus partidos y esperar una caída de la U y Cusco FC para seguir con vida.

En esta nota de Latina Noticias, revisa los partido pendientes en el Torneo Clausura tanto para Universitario, Cusco FC y Alianza Lima, considerando que ‘cremas’ y ‘blanquiazules’, tienen fechas de descanso pendientes.

PARTIDOS QUE LE FALTAN A UNIVERSITARIO

Sporting Cristal vs Universitario – Estadio Nacional

– Estadio Nacional ADT vs Universitario – Estadio Unión Tarma

– Estadio Unión Tarma Descansa en la fecha 17

Universitario vs Deportivo Garcilaso – Estadio Monumental

vs Deportivo Garcilaso – Estadio Monumental Los Chankas vs Universitario – Estadio Los Chankas Andahuaylas

PARTIDOS QUE LE FALTAN A CUSCO FC

Cusco FC vs Atlético Grau – Estadio Inca Garcilaso de la Vega

vs Atlético Grau – Estadio Inca Garcilaso de la Vega Alianza Universidad vs Cusco FC – Estadio Heraclio Tapia

– Estadio Heraclio Tapia Cusco FC vs Sport Boys – Estadio Inca Garcilaso de la Vega

vs Sport Boys – Estadio Inca Garcilaso de la Vega Sport Huancayo vs Cusco FC – Estadio IPD de Huancayo

PARTIDOS QUE LE FALTAN A ALIANZA LIMA

Descansa en la fecha 16

Alianza Lima vs FBC Melgar – Estadio Alejandro Villanueva, Matute

vs FBC Melgar – Estadio Alejandro Villanueva, Matute Los Chankas vs Alianza Lima – Estadio Los Chankas Andahuaylas (reprogramado)

– Estadio Los Chankas Andahuaylas (reprogramado) Descansa en la fecha 18

Alianza Lima vs UTC – Estadio Alejandro Villanueva, Matute

