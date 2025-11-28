No va más en el plantel crema: Universitario de Deportes anunció la salida de Sebastián Britos

No va más. A través de sus redes sociales, Universitario de Deportes anunció la salida de Sebastián Britos, uno de los futbolsitas más determinantes en la obtención del tricampeonato. El arquero uruguayo, figura clave en las temporadas 2023, 2024 y 2025, dio por concluido su vínculo con el club tras no llegar a un acuerdo para la renovación de su contrato, poniendo fin a una etapa marcada por seguridad, liderazgo y regularidad bajo los tres palos.

En la publicación, la institución crema agradeció su profesionalismo y el aporte decisivo que brindó durante su permanencia en el plantel. De inmediato, el post se llenó de mensajes de hinchas que expresaron su reconocimiento y gratitud al guardameta, quien deja una huella importante en la historia reciente de Universitario.

𝗣𝗢𝗥 𝗦𝗜𝗘𝗠𝗣𝗥𝗘 𝗘𝗡 𝗡Ⓤ𝗘𝗦𝗧𝗥𝗔 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔, «𝗦𝗘𝗕𝗔» 🏆🏆 Agradecemos a Sebastián Britos Rodríguez por la garra y profesionalismo brindados en la obtención de los títulos nacionales 2024 y 2025. ¡Éxitos en tus próximos retos! pic.twitter.com/e7z3HqK8P0 — Universitario (@Universitario) November 29, 2025

LOS NÚMEROS DE SEBASTIÁN BRITOS EN UNIVERSITARIO DE DEPORTES

Esta temporada, el arquero uruguayo tuvo una destacada participación en la Copa Libertadores, donde acumuló 8 apariciones y demostró firmeza bajo los tres palos. Logró 3 vallas invictas y registró 28 salvadas, consolidándose como un portero confiable en momentos de alta exigencia. Su rendimiento se reflejó en un puntaje promedio de 6.7, aunque no consiguió detener el único penal que enfrentó y terminó concediendo 8 goles en el certamen continental.

En paralelo, su desempeño en la Liga 1 2025 fue aún más sobresaliente por su constancia y regularidad. Disputó 32 de 35 partidos posibles, reafirmándose como una pieza clave en el esquema del equipo.

Durante la temporada, consiguió 5 vallas invictas, realizó 31 salvadas y mantuvo nuevamente un puntaje promedio de 6.7, evidenciando estabilidad en su nivel de juego.

A pesar de no atajar el único penal que tuvo en el torneo local, el guardameta cerró la campaña con 13 goles recibidos, una cifra que refleja su aporte decisivo en la última línea del equipo. Su desempeño a lo largo de ambas competiciones confirma su importancia dentro del plantel y el impacto que tuvo en la solidez defensiva durante toda la temporada.

¿QUIÉN SERÁ SU SUSTITUTO?

Diego Romero volverá a las filas de Universitario de Deportes para la temporada 2026, una vez finalizado su préstamo con Banfield de Argentina, club al que llegó cedido por un año. Aunque su paso por el conjunto argentino fue breve y solo disputó un partido oficial, el portero mantiene la confianza del cuadro crema para reforzar el plantel el próximo año.

La noticia fue confirmada por Jorge Fossati, quien destacó públicamente las cualidades del guardameta. “Así me han informado. Creo que no necesito decir lo que yo considero de Diego como arquero, porque estando en Universitario, sin jugar todavía, lo llevo a la selección”, señaló el técnico, resaltando la proyección y el potencial de Romero.

Diego Romero debutó profesionalmente en la ‘U’ y formó parte del plantel campeón de la Liga1 en 2023 y 2024, consolidándose como una de las promesas de la portería crema. Su regreso representa una apuesta por la continuidad y el desarrollo del arquero formado en casa.

VIDEO RECOMENDADO