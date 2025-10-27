¿Qué le dijo Sebastián Britos al árbitro para que lo expulsen en el U vs ADT?

Universitario iba ganando 2-1 a ADT en Tarma y con dicho resultado, los ‘cremas’ estaban obteniendo su título número 29 y el tan ansiado tricampeonato nacional. Sin embargo, minutos antes del final, el portero Sebastián Britos fue expulsado del partido por parte del árbitro, Kevin Ortega.

Era el minuto 89 del partido cuando Britos estaba a punto de sacar la pelota, en las imágenes de la transmisión se ve como Ortega se acerca a pedirle que saque y es ahí cuando el juez saca la tarjeta roja. Es en ese momento donde Jorge Fossati realiza un cambio para que ingrese Miguel Ángel Vargas.

Tras el final del partido y en medio de las celebraciones de Universitario, Jairo Concha realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram en donde le preguntó a Britos que es lo que había pasado en la cancha. “Cuentale a la gente qué le dijiste al árbitro para que te expulse?”, dijo Concha.

Si bien Britos no dijo nada, solo hizo un gesto con los dedos, que es lo que Kevin Ortega también había mostrado durante el partido. Universitario descansa esta fecha del Torneo Clausura y el viernes 7 de noviembre recibe a Deportivo Garcilaso en el Monumental donde recibirá el trofeo de la Liga 1 y Clausura.

