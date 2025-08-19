Temas
Deportes

Conar confirmó el árbitro para el Universitario vs Alianza Lima

Deportes
Conar confirmó el árbitro para el Universitario vs Alianza Lima
vsanchezc@latina.pe
vsanchezc@latina.pe
Este domingo 24 de agosto se juega el clásico del fútbol peruano, pues Universitario recibe a Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura y la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) ya designó al juez que estará a cargo de impartir justicia en el estadio Monumental.

Pues la Conar confirmó que Jordi Espinoza dirigirá el segundo clásico del año. Asimismo, Michael Orue, Jesús Sánchez y Walter Guadalupe serán el primer, segundo y cuarto árbitro, respectivamente, mientras que Alejandro Villanueva estará en el VAR junto a Diego Jaimes y Héctor Rojas.

Universitario y Alianza Lima llegarán al clásico con 3 y 2 días de descanso luego de sus partidos ante Palmeiras en Brasil y Universidad Católica de Ecuador, respectivamente. Ya se han vendido más de 50 mil entradas para el clásico en el estadio Monumental.

