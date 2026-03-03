UTC vs. Alianza Lima: publican audio del VAR de polémica jugada previa al gol blanquiazul | VIDEO
La noche de este martes 3 de marzo, la Comisión Nacional de Arbitraje (Conar) publicó el audio del VAR de la polémica jugada del UTC vs. Alianza Lima, que terminó con el cobro de un tiro de esquina para los blanquiazules, lo que finalmente concluyó con el único gol del partido marcado por el defensor Renzo Garcés.
En el clip se aprecia que van a disputar el balón el delantero Federico Girotti de Alianza Lima y el defensor Piero Serra de UTC, siendo el primero de ellos quien impacta el balón, en lo que debió ser saque de meta para los cajamarquinos, sin embargo, ocurrió todo lo contrario.
El árbitro del partido, Micke Palomino, no tenía claro qué jugador tocó la pelota, por lo que pidió ayuda del VAR, lo cual no está permitido para este tipo de jugadas, según el reglamento. Peor aún, los jueces del VAR llevaron al error a su colega, pues determinaron tiro de esquina. En el video difundido por la Conar se escucha a uno de los árbitros aceptar su error al decir: “Me apuré yo”.
Cabe recordar que Alianza Lima se impuso 1-0 a UTC con gol de Renzo Garcés, precisamente tras el cobro de ese tiro de esquina. Con el triunfo, los íntimos se ubican como líderes del Torneo Apertura de la Liga 1 con 13 puntos.
Este martes, más temprano, el presidente de UTC, Osías Ramírez, pidió formalmente la anulación y/o reprogramación del partido.