Comisión de Ética aprueba informes que recomiendan suspender a Julián Pérez e investigar a Catherin Palomino

La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados aprobó un informe que recomienda suspender por 120 días, sin goce de haber, al diputado Julián Pérez Mallqui, de la bancada de Juntos por el Perú, por presuntas agresiones físicas y psicológicas contra su expareja. La propuesta recibió cinco votos a favor, de Obras, Fuerza Popular, Renovación Popular, Ahora Nación y Partido del Buen Gobierno, mientras que su agrupación fue la única que votó en contra.

El documento, correspondiente al expediente 001-2026-2027/CEP-CD, concluye la investigación disciplinaria y sostiene que la conducta atribuida al legislador habría afectado la imagen institucional del Congreso y vulnerado los deberes de su función pública. Por ello, plantea aplicar la sanción máxima prevista para estos casos, conforme a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el reglamento parlamentario.

Ahora, la recomendación deberá ser debatida y sometida a votación en el Pleno de la Cámara Baja, instancia que decidirá si corresponde aplicar la suspensión.

DENUNCIAS Y DILIGENCIAS FISCALES

Los hechos investigados ocurrieron el 30 de julio, pocos días después de que Pérez Mallqui asumiera el cargo. Ese día, la Policía Nacional lo detuvo en flagrancia tras una denuncia presentada por su expareja.

Según el abogado de la denunciante, Juan Barrantes, el parlamentario habría ingresado sin autorización a la vivienda de la mujer para amenazarla. Posteriormente, durante una diligencia en la Comisaría de San Miguel, presuntamente la sujetó del brazo y le propinó una patada.

Un certificado médico practicado a la denunciante registró lesiones traumáticas recientes, entre ellas marcas de presión digital y hematomas en el codo, el antebrazo y la pierna derecha. A comienzos de octubre, la mujer acudió a la Comisión de Ética, ratificó su denuncia y presentó mensajes de texto y registros telefónicos como sustento.

TAMBIÉN SE INVESTIGARÁ A CATHERIN PALOMINO

En otra decisión, la Comisión de Ética aprobó un informe de calificación que recomienda investigar a la diputada Catherin Palomino, también de Juntos por el Perú, por presuntamente solicitar a trabajadores de su despacho que destinaran parte de sus sueldos a comprar cuadros, adornos, tarjetas de presentación y otros artículos para la oficina.

La parlamentaria negó responsabilidad el 17 de septiembre y manifestó que estaba dispuesta a colaborar con las investigaciones. “Yo me someto a todas las investigaciones”, declaró.

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