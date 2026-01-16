Refinería de Talara, principal activo de PetroPerú, pasará al sector privado en junio de 2026

El presidente de ProInversión, Luis del Carpio, declaró en una rueda de prensa que el proyecto energético de Talara, que tuvo un costo de 5.000 millones de dólares e inaugurada en diciembre de 2023, será concedida al sector privado para su gestión y operación a manos especializadas en junio de 2026, siendo el primer bloque patrimonial que dejará de ser parcialmente del Estado.

“El Decreto de Urgencia N.° 010-2025 establece el nombre propio Refinería de Talara. Entonces, mi respuesta sería que sí”, declaró el presidente de Proinversión al ser preguntado si el complejo energético sería configurado a una fórmula público-privada.

Esta primera transferencia y trabajo con el privado, al parecer no será el último. También otros proyectos de menor envergadura, como los “caballitos de Talara (bombas de balancín), las plataformas petroleras marítimas del Lote 192 y Lote Z-69, estarían bajo la mira de estas mismas transferencias de gestión público-privada.

Proinversión indicó que buscan que el nuevo administrador que releve a Petroperú tenga experiencia probada en activos industriales de tal complejidad y capacidad, con el fin de subsanar el deficit de la planta. “No vamos a vender la refinería. Lo que buscamos es una modalidad de asociación con el sector privado”, indicó Carpio. Mientras tanto, Petroperú asumirá una nueva deuda internacional sin financiación del Estado, que busca evitar la insolvencia estatal en el corto plazo.

MEF y Minem descartan privatización de Petroperú

Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), declararon que, “de manera categórica”, Petroperú no será privatizada y que el abastecimiento de combustibles “está plenamente garantizado en todo el país”, indicaron en una nota de prensa ambos organismo.

Las autoridades señalan que se permitirá la participación de entes privados bajo esquemas donde las empresas asuman riesgos e inversiones sin afectar la propiedad estatal y el control de los activos. Además, aseguraron la producción y reorganización de los suministros de combustibles tanto al por mayor como al usuario general.

Sin embargo, la medida no está exenta de críticas. El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroleros del Perú (STAPP), señala que la privatización de Petroperú puede afectar directamente al precio de los combustibles y la canasta básica familiar, además de que la deuda pendiente se pagaría con los impuestos del país.

En la actualidad, Petroperú acumula una deuda más de 4.000 millones de dólares, según su presidente.

