¡Audiencia clave en el caso de Edita Guerrero fue reprogramada para mayo!

El caso de la cantante Edita Guerrero continúa en proceso judicial, a más de una década de su fallecimiento.

En esta etapa, el Poder Judicial había programado una audiencia en la que debían presentarse como testigos sus padres, Pedro Guerrero y Eladia Neira, considerados piezas clave dentro del proceso. Sin embargo, la diligencia no pudo llevarse a cabo y fue reprogramada para el próximo 8 de mayo.

De acuerdo con la información disponible, la suspensión se debió a una emergencia presentada por parte de la fiscal a cargo del caso, lo que obligó a postergar la audiencia.

Cabe señalar que esta citación se da luego de varias convocatorias previas en las que los familiares no habían podido asistir, lo que ha generado retrasos en el avance del proceso.

El caso sigue siendo uno de los más recordados en el ámbito artístico nacional, y su desarrollo continúa siendo seguido tanto por la familia como por el público.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.