¡Dos jóvenes detenidos por el asesinato y desmembramiento de un hombre!

Un crimen ha generado conmoción en la ciudad de Cusco, luego de que la Policía encontrara sin vida a un hombre de 46 años, quien había sido reportado como desaparecido días antes.

Según las autoridades, el cuerpo presentaba signos de desmembramiento.

La víctima había salido de su vivienda el pasado 18 de abril sin regresar. Ante su ausencia, sus familiares iniciaron su búsqueda hasta que información recibida permitió a la Policía ubicar el inmueble donde finalmente fue encontrado.

En el lugar fue detenido Gabriel Condori Olmedo, quien habría confesado su participación en el crimen. Posteriormente, se logró la captura de un segundo implicado, identificado como Óscar Franco Tinco, de 21 años, quien presuntamente habría colaborado en los hechos.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los implicados habrían intentado ocultar evidencias del delito, lo que viene siendo analizado por las autoridades como parte del proceso de investigación.

El traslado del principal sospechoso generó momentos de tensión, ya que familiares y vecinos, indignados por lo ocurrido, intentaron agredirlo, por lo que fue necesario el resguardo policial.

Asimismo, se informó que ambos detenidos contaban con antecedentes por otros delitos como acoso sexual y violación, lo que ha sido incorporado a las diligencias en curso.

El caso continúa en investigación mientras las autoridades buscan esclarecer las circunstancias y motivaciones detrás de este crimen, que ha causado profunda consternación en la población.

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