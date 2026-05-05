Joven es asesinada por su expareja en La Victoria

Un nuevo caso de feminicidio vuelve a conmocionar al país. Ruth Gutiérrez Márquez, de 22 años, fue hallada sin vida dentro de una habitación de hotel en el distrito de La Victoria, luego de ingresar con su expareja, identificado como José Luis Ollor Lizarbe.

Las cámaras de seguridad registraron a ambos caminando juntos y tomados de la mano por la cuadra 12 de la avenida Canadá. Minutos después, ingresaron al hospedaje donde ocurrió el crimen. Sin embargo, horas más tarde, el sujeto fue captado saliendo apresuradamente del lugar, sin parte de la ropa que llevaba al ingresar.

El personal del hotel alertó a la Policía tras notar la actitud sospechosa del hombre. Al ingresar a la habitación, encontraron a la joven sin vida. Según la necropsia, la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento, lo que contradice la versión del sospechoso, quien aseguró que se trató de un accidente.

La familia de Ruth, devastada, exige justicia y rechaza cualquier intento de minimizar lo ocurrido. Sus seres queridos la recuerdan como una joven tranquila, con sueños y metas, que buscaba salir adelante.

Este caso se suma a la preocupante cifra de feminicidios en el país, evidenciando una vez más la urgencia de reforzar las medidas de protección y prevención frente a la violencia contra la mujer.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.