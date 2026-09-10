Flavia Laos sobre su vínculo con Luis Mateucci: “Somos amigos con derechos”

Flavia Laos y el modelo argentino Luis Mateucci continúan acaparando la atención tras ser captados juntos en un reciente viaje por Argentina. Luego de compartir unas vacaciones por México, la influencer viajó a Buenos Aires para reencontrarse con el exintegrante de realities, con quien se le vincula sentimentalmente. Durante su estadía, la cantante peruana anunció que planea conocer a la familia de Mateucci, mientras comparten rutinas de entrenamiento en el gimnasio y paseos en la capital trasandina.

A pesar de las constantes muestras de afecto y las publicaciones compartidas en sus redes sociales, la artista peruana evita poner etiquetas a la relación. Durante recientes declaraciones, Flavia Laos calificó el vínculo únicamente como “amigos con derechos” y un periodo de simples “buenos momentos”, evitando confirmar un noviazgo oficial con el modelo argentino.

Por su parte, las imágenes difundidas muestran a Mateucci colaborando activamente en la creación de contenido digital y sesiones fotográficas para las plataformas de la influencer peruana. Pese a las reservas expresadas por la cantante al momento de definir la relación ante los medios, la constante interacción y el intercambio de comentarios en redes sociales mantienen la atención sobre la evolución de ambas figuras del espectáculo.

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