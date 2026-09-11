Partidos de hoy, viernes 11 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 11 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE
- Liga 1 – Perú
3:00 p.m. | UTC vs Juan Pablo II – L1 MAX
7:00 a.m. | Cusco FC vs Melgar – L1 MAX
- LaLiga – España
2:00 p.m. | Sevilla vs Valencia – ESPN
- Seria A – Italia
1:45 p.m. | Venezia vs Fiorentina – ESPN
- Bundesliga – Alemania
1:30 p.m. | Union Berlin vs Schalke 04 – ESPN
- Ligue 1 – Francia
1:45 p.m. | Rennes vs Marsella – ESPN
- Brasileirao – Brasil
7:00 p.m. | Coritiba vs Paranaense – ESPN
- Liga de Argentina
3:00 p.m. | Newell’s vs Vélez Sarsfield
5:45 a.m. | Defensa y Justicia vs Gimnasia y Esgrima
7:30 p.m. | Boca Juniors vs Centrla Córdoba