PNP y Ministerio Público realizaron reconstrucción del crimen y secuestro en Trujillo

Este miércoles 9 de setiembre se realizó la reconstrucción del secuestro y crimen que remeció Trujillo. La diligencia, coordinada entre la Policía y el Ministerio Público, estaba programada para las 2:40 de la madrugada, justo la hora en la que ocurrió el crimen original, pero finalmente inició a las 3:25 de la madrugada.

El objetivo era reconstruir los hechos tal cual sucedieron, y para eso participaron cinco detenidos, quienes se vistieron de policías, tal como lo hicieron el día del secuestro.

La pericia fue bien minuciosa: ubicaron a los sujetos entallados y hasta consiguieron el mismo modelo de camioneta, una Ford Bronco, para replicar paso a paso cómo los delincuentes intervinieron el vehículo.

Con esta reconstrucción se busca algo clave: confirmar si los detenidos son realmente las personas que aparecen en las cámaras de seguridad y, de paso, esclarecer qué rol cumplió cada uno de los involucrados.

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