¡Seguridad, salud y empleo: las principales demandas de los peruanos al próximo presidente!

Mientras el país permanece atento a los resultados electorales, miles de peruanos esperan que el próximo presidente pueda responder a las principales necesidades que afectan su día a día. Para conocer esas preocupaciones, Arriba Mi Gente salió a las calles y recogió las voces de ciudadanos que esperan un cambio real.

La inseguridad ciudadana aparece como la principal demanda. Vecinos y trabajadores coincidieron en que la delincuencia se ha convertido en una amenaza constante para las familias peruanas, afectando la tranquilidad y las oportunidades de desarrollo.

“Por un celular están matando”, expresó una ciudadana, reflejando el temor que sienten muchas personas frente al aumento de la criminalidad. Otros señalaron que recuperar la paz y el respeto en las calles debe ser una prioridad para las próximas autoridades.

La salud también figura entre las mayores preocupaciones. Los ciudadanos denunciaron largas esperas para obtener citas médicas, falta de especialistas, escasez de medicamentos y equipos que dificultan una atención adecuada en hospitales y centros de salud.

“Esperamos tres o cuatro meses para una cita”, comentaron, mientras otros usuarios cuestionaron las deficiencias del sistema sanitario y la falta de recursos para atender emergencias y enfermedades.

Otro de los temas recurrentes fue la educación y las oportunidades para los jóvenes. Padres de familia y trabajadores señalaron que el país necesita generar más empleo, mejorar la infraestructura educativa y brindar espacios para que las nuevas generaciones puedan desarrollar su talento.

“Hay muchos jóvenes brillantes que terminan yéndose del país por falta de oportunidades”, indicó uno de los ciudadanos consultados, resaltando la necesidad de apostar por el futuro de la juventud peruana.

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