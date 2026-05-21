¡Stephanie Cayo vive su etapa más mediática tras confirmar su romance con Alejandro Sanz!

Stephanie Cayo atraviesa uno de los momentos más mediáticos de su carrera. Aunque lleva años construyendo una sólida trayectoria en la televisión, el cine y la música, su romance con Alejandro Sanz ha hecho que hoy su nombre esté en boca de todos.

La actriz peruana no apareció de la noche a la mañana. Desde pequeña destacó en la pantalla nacional y, con el paso de los años, logró abrirse camino en producciones internacionales, consolidándose como una figura reconocida dentro y fuera del país.

Sin embargo, fue su historia de amor con Alejandro Sanz la que terminó disparando aún más la atención mediática. Los rumores comenzaron durante la gira del cantante por Latinoamérica, cuando ambos fueron vistos juntos en distintos países como Colombia, Ecuador y Perú.

Desde entonces, las cámaras no les han perdido el rastro. La actriz ha comenzado a aparecer en exclusivas portadas internacionales, alfombras rojas y eventos donde cada aparición junto al intérprete español se convierte automáticamente en noticia.

“Es algo que quiero cuidar, por lo bonito que es”, declaró Stephanie Cayo al referirse a la relación, dejando en claro que prefiere mantener ciertos aspectos de su romance lejos de la sobreexposición pública.

Actualmente, la actriz peruana vive una etapa especial tanto a nivel personal como profesional. Mientras continúa desarrollando proyectos artísticos, también disfruta del impacto internacional que ha generado su relación con una de las voces más importantes de la música en español.

Elegante, enamorada y más solicitada que nunca, Stephanie Cayo se ha convertido en una de las mujeres más comentadas del espectáculo latinoamericano.