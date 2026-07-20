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¡Armando Machuca y José Peláez vacilaron a Renzo Schuller tras el triunfazo del equipo azul en Me Caigo De Risa!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
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En esta ocasión, los participantes afrontaron un reto en el que Angie Arizaga debía descubrir diferentes frases únicamente leyendo los labios de sus compañeros, mientras llevaba audífonos para no escuchar absolutamente nada.

Del otro lado estaban Julio Díaz, Armando Machuca y Luciana Arispe, quienes tenían la misión de vocalizar con la mayor claridad posible para que Angie pudiera interpretar correctamente cada palabra.

La estrategia funcionó a la perfección y el equipo azul logró completar el desafío con gran precisión, asegurando un importante punto en la competencia.

Sin embargo, la celebración no terminó ahí. Aprovechando el buen resultado, Armando Machuca y José Peláez bromearon diciendo: “¡No te necesitamos, Renzo Schuller!”, provocando las risas de todo el elenco.

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