¡Daniel Menacho hace una entrada a toda velocidad y desata las risas junto a Eduardo Romay!

El escenario inclinado volvió a convertirse en el lugar de las ocurrencias más inesperadas de Me Caigo de Risa. Con una nueva temática de superhéroes, los participantes tuvieron que interpretar a peculiares personajes mientras intentaban mantenerse en pie sobre una plataforma con 22,5° de inclinación.

En esta ocasión, Eduardo Romay dio vida a “Barman”, Angie Arizaga interpretó a “Maravilla de Mujer”, Daniel Menacho se convirtió en “Rapidín” y Manuel Gold completó la divertida historia.

Uno de los momentos que más hizo reír al público ocurrió cuando llamaron a “Rapidín”. Daniel Menacho apareció corriendo a toda velocidad, pero la inclinación del escenario hizo que su ingreso pareciera aún más rápido de lo normal.

La escena provocó carcajadas entre sus compañeros, quienes no podían contener la risa al verlo desplazarse con tanta velocidad sobre la plataforma.

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