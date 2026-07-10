X Publicidad
Temas
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
ME CAIGO DE RISA

¡Daniel Menacho sorprende con sus insólitos pasos de baile, pero Alicia Mercado se queda con el triunfo!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
Compartir

La coordinación y la memoria fueron claves en una divertida dinámica de Me Caigo de Risa, donde los participantes debían repetir una secuencia de pasos de baile y agregar uno nuevo en cada turno.

Alicia Mercado, Daniel Menacho y Paloma Fiuza protagonizaron una reñida competencia que fue elevando el nivel de dificultad conforme la coreografía se hacía más extensa.

Uno de los momentos más inesperados llegó cuando Daniel Menacho logró superar a Paloma Fiuza, reconocida por su talento para el baile. 

Con movimientos cada vez más extraños y creativos, Daniel consiguió mantenerse en competencia por varios turnos, aunque finalmente terminó equivocándose y quedó eliminado.

Tras una divertida definición, Alicia Mercado se quedó con la victoria, llevándose los aplausos de sus compañeros.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Me Caigo de Risa” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Me Caigo de Risa Perú.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

Siguiente artículo