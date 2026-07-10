¡Daniel Menacho sorprende con sus insólitos pasos de baile, pero Alicia Mercado se queda con el triunfo!

La coordinación y la memoria fueron claves en una divertida dinámica de Me Caigo de Risa, donde los participantes debían repetir una secuencia de pasos de baile y agregar uno nuevo en cada turno.

Alicia Mercado, Daniel Menacho y Paloma Fiuza protagonizaron una reñida competencia que fue elevando el nivel de dificultad conforme la coreografía se hacía más extensa.

Uno de los momentos más inesperados llegó cuando Daniel Menacho logró superar a Paloma Fiuza, reconocida por su talento para el baile.

Con movimientos cada vez más extraños y creativos, Daniel consiguió mantenerse en competencia por varios turnos, aunque finalmente terminó equivocándose y quedó eliminado.

Tras una divertida definición, Alicia Mercado se quedó con la victoria, llevándose los aplausos de sus compañeros.

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