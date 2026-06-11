¡Diana Sánchez llega como invitada especial a Me Caigo De Risa!

La diversión continúa en Me Caigo de Risa y esta vez llegó una invitada muy especial. Antes de iniciar los juegos de la jornada, José Peláez sorprendió al público al anunciar el ingreso de Diana Sánchez, quien fue recibida entre aplausos y mucha expectativa.

“Hoy tenemos una gran invitada, señores. Quiero que se pongan de pie y griten porque ella viene a recordar sus épocas de competidora de alto nivel”, comentó el conductor mientras presentaba a la reconocida figura de la televisión.

Fiel a su estilo, Peláez también aprovechó el momento para bromear con la invitada. “Veremos si los años le han pasado factura o al menos puede saltar sin marearse”, dijo entre risas.

Tras su ingreso, Diana Sánchez recibió la bienvenida oficial del programa y se sumó al elenco para participar en los retos de la noche. “Ahora sí, señores, estamos completos. Bienvenida”, expresó Peláez antes de dar inicio a una nueva jornada cargada de ocurrencias, competencias y muchas risas.

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