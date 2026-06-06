“Estoy contentísima de estar aquí”: Paloma Fiuza llega como invitada especial a Me Caigo de Risa

La noche arrancó con una gran sorpresa para los participantes y el público de Me Caigo De Risa. José Peláez presentó a la invitada especial del programa, generando los aplausos y la emoción de todos los presentes en el set.

Fiel a su estilo, el conductor recibió a Paloma Fiuza con una divertida presentación. “Ella es la única capaz de hablarte en portuñol por 20 años y convencerte de que es un idioma oficial”, bromeó Peláez antes de darle la bienvenida al escenario.

Tras su ingreso, la integrante fue recibida entre aplausos por el elenco. José Peláez aprovechó el momento para preguntarle cómo se sentía de formar parte del programa, una consulta que Paloma respondió con mucho entusiasmo.

“Estoy contentísima de estar aquí y listísima para todo”, expresó Paloma Fiuza, dejando en claro que llegó dispuesta a sumarse a cada reto, juego y momento de diversión junto a los integrantes del programa.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Me Caigo de Risa” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Me Caigo de Risa Perú.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!