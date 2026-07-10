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ME CAIGO DE RISA

¡Manuel Gold protagoniza un inesperado blooper en plena actuación en Me Caigo De Risa!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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Eduardo Romay se convirtió en “Barman”, Angie Arizaga dio vida a “Maravilla de Mujer”, Daniel Menacho interpretó a “Rapidín” y Manuel Gold completó el elenco de esta divertida puesta en escena.

Sin embargo, en medio de la actuación ocurrió un inesperado blooper. Mientras seguía interpretando a su personaje, el pantalón de Manuel Gold comenzó a bajarse, provocando las risas de todos los presentes.

Lejos de detener la escena, el actor continuó con la interpretación entre carcajadas, mientras sus compañeros reaccionaban al divertido imprevisto.

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