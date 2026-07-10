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¡Manuel Gold sorprende a todos con una jugada casi perfecta y deja al elenco de Me Caigo De Risa sin palabras!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
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La precisión fue la gran protagonista en una nueva competencia de Me Caigo de Risa, donde los participantes debían retirar un mantel procurando que la menor cantidad posible de objetos terminara en el suelo.

Julio Díaz, Manuel Gold, Luciana Arispe y Paloma Fiuza aceptaron el reto, que requería rapidez, técnica y mucho pulso para evitar que platos, cubiertos y vasos se movieran de su lugar.

Cuando fue el turno de Manuel Gold. Con un movimiento rápido y preciso, retiró el mantel casi a la perfección. Para sorpresa de todos, únicamente un tenedor cayó de la mesa, mientras el resto de los objetos permaneció intacto, generando una inmediata reacción de asombro entre sus compañeros y el público.

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