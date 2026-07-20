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ME CAIGO DE RISA

¡Manuel Gold y Luciana Arispe sorprendieron con una divertida “declaración” en pleno reto de Me Caigo De Risa!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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Manuel Gold y Luciana Arispe protagonizaron uno de los momentos más divertidos de la noche durante un reto en el que debían construir una conversación utilizando únicamente títulos de canciones.

La dinámica parecía sencilla, pero la creatividad de ambos participantes convirtió el intercambio en una escena llena de ocurrencias. Conforme avanzaba el reto, cada uno respondía con un nuevo nombre de canción para mantener viva la conversación.

Uno de los momentos más comentados llegó cuando Manuel lanzó la frase “Yo quiero ser más que tu amigo” y se acercó a Luciana como parte de la interpretación. Sin quedarse atrás, la actriz siguió el juego respondiendo con otro título de canción mientras le tomaba el rostro, desatando las carcajadas de sus compañeros.

La divertida improvisación conquistó al público y demostró, una vez más, la química y el buen humor que caracteriza a los integrantes del programa.

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