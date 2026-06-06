Me Caigo De Risa: ¡Alicia Mercado y Emilram Cossío protagonizaron un duelo que sacó chispas!
Alicia Mercado y Emilram Cossío se enfrentaron en una divertida edición de “No discutamos”, donde ambos tuvieron que improvisar rimas relacionadas con una sala de emergencias mientras intentaban superar a su rival con respuestas cada vez más ingeniosas.
Desde el inicio, los dos participantes demostraron rapidez mental para utilizar términos médicos dentro de sus ataques. Camillas, tomografías, radiografías y doctores se convirtieron en parte de un intercambio que provocó las risas de sus compañeros.
Uno de los momentos más emocionantes llegó cuando Alicia lanzó: “Tráiganme al pediatra, porque llegó el nene”, desatando la reacción inmediata del público y de los participantes. Emilram tampoco se quedó atrás y respondió con varias rimas que mantuvieron el duelo muy parejo hasta el final.
La batalla continuó entre bromas y ocurrencias hasta que llegó el momento de la decisión. Tras una reñida competencia, Emilram Cossío fue elegido como el ganador del enfrentamiento.
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