Me Caigo de Risa: ¡Angie Arizaga se persignó antes del salto… y tenía sus razones!

Las risas no faltaron en Me Caigo de Risa cuando Angie Arizaga y Rodrigo Sánchez Patiño se enfrentaron al juego llamado “Copiografía”, una dinámica en la que los participantes debían memorizar y repetir la coreografía de una pareja de bailarines profesionales. Aunque ambos arrancaron con toda la actitud y lograron seguir gran parte de los pasos, el verdadero reto llegó al final.

La dupla iba bastante bien hasta el momento más complicado de la presentación: la famosa cargada final. Tras persignarse y reunir valor, Angie Arizaga literalmente se lanzó hacia Rodrigo Sánchez Patiño, pues debía subirse a su espalda mientras él la levantaba y daba una vuelta para cerrar el número.

Pero Rodrigo Sánchez Patiño no logró cargarla, perdió estabilidad y Angie Arizaga terminó cayendo al piso.

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