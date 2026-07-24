Elecciones 2026: consulta si fuiste elegido miembro de mesa en la web de la ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó en su página web un enlace para que los ciudadanos consulten si fueron seleccionados como miembros de mesa, titulares o suplentes, para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026. La designación fue realizada mediante sorteos públicos en las 125 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) encargadas de organizar los comicios subnacionales.

Para conocer el resultado, los ciudadanos deben ingresar al enlace de consulta y colocar el número de su Documento Nacional de Identidad (DNI). El sistema mostrará los nombres de los tres miembros titulares de la mesa —presidente, secretario y tercer miembro—, así como de los seis miembros suplentes.

Además del servicio de consulta individual, la ONPE publicó la relación de miembros de mesa correspondiente a cada una de las 125 ODPE en su portal institucional. Estas listas también fueron colocadas de manera física en lugares de alta concurrencia para que puedan ser revisadas por la ciudadanía y por los personeros de las organizaciones políticas.

La publicación de las listas marca el inicio del periodo en el que los ciudadanos y los representantes de las agrupaciones políticas pueden presentar tachas contra los posibles miembros de mesa. Este procedimiento está previsto en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE).

Las tachas deberán presentarse en las oficinas descentralizadas dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de las listas. La ONPE precisó que solo serán admitidas aquellas solicitudes que cuenten con un documento de sustento.

Una vez que la solicitud sea admitida a trámite, será remitida al Jurado Electoral Especial (JEE), entidad encargada de resolver si corresponde o no la tacha presentada.

LISTA DEFINITIVA

Concluido el periodo de presentación y resolución de tachas, las listas dejarán de tener carácter provisional. A partir de ese momento, contendrán los nombres de los ciudadanos que estarán obligados a desempeñar el cargo de miembro de mesa durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Los ciudadanos designados tendrán la responsabilidad de conducir la instalación de la mesa de sufragio, el desarrollo de la votación y el escrutinio en las 89 935 mesas que serán instaladas el próximo 4 de octubre.

La ONPE también informó que quienes no conozcan a qué Oficina Descentralizada de Procesos Electorales pertenece su distrito pueden realizar una consulta adicional mediante otro enlace habilitado en su portal institucional, donde figura la relación de todos los distritos del país y la ODPE correspondiente.

VIDEO RECOMENDADO