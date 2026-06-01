Me Caigo de Risa: ¡Angie Arizaga volvió a cargar a Julio Díaz y no salió tan bien!

Las parejas tenían que repetir nuevos pasos de baile realizados por profesionales, pero la intensidad de la coreografía terminó provocando inesperados bloopers.

Julio Díaz y Angie Arizaga nuevamente llamaron la atención cuando ella terminó cargándolo durante uno de los movimientos más difíciles. Sin embargo, todo se complicó en el famoso “aspa de molino”, donde Julio movió los brazos con tanta fuerza que terminó golpeando accidentalmente el hombro de Angie.

Lejos de molestarse, Angie reaccionó entre bromas. El momento provocó inmediatamente las carcajadas del elenco y del conductor José Peláez.

Mientras tanto, las demás parejas también intentaban sobrevivir a la exigente coreografía entre giros, cargadas y movimientos improvisados.

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