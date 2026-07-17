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Partidos de hoy, viernes 17 de julio: programación para ver fútbol EN VIVO

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Partidos de hoy, viernes 17 de julio: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, viernes 17 de julio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 17 DE JULIO

  • Liga 1 – Perú

1:00 p.m. | FC Cajamarca vs Juan Pablo II – L1 Max, L1 Play

3:15 p.m. | Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso – L1 Max, L1 Play

8:00 p.m. | Cienciano vs Melgar – L1 Max, L1 Play

  • Serie A – Brasil

5:30 p.m. | Bahía vs Chapecoense – L1

6:00 p.m. | Mirassol vs Gremio – L1

6:00 p.m. | Fluminense vs Bragantino – L1

  • Copa Argentina

4:45 p.m. | San Lorenzo vs Deportivo Riestra – TyC Sports

7:45 p.m.| River Plate vs Aldosivi – TyC Sports

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