Partidos de hoy, viernes 17 de julio: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 17 de julio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 17 DE JULIO
- Liga 1 – Perú
1:00 p.m. | FC Cajamarca vs Juan Pablo II – L1 Max, L1 Play
3:15 p.m. | Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso – L1 Max, L1 Play
8:00 p.m. | Cienciano vs Melgar – L1 Max, L1 Play
- Serie A – Brasil
5:30 p.m. | Bahía vs Chapecoense – L1
6:00 p.m. | Mirassol vs Gremio – L1
6:00 p.m. | Fluminense vs Bragantino – L1
- Copa Argentina
4:45 p.m. | San Lorenzo vs Deportivo Riestra – TyC Sports
7:45 p.m.| River Plate vs Aldosivi – TyC Sports