Me Caigo de Risa: ¡César Ritter confundió a Campanita con La Chilindrina y a Alejandra Guzmán con Paulina Rubio!

César Ritter continuó intentando descubrir qué personajes interpretaban Julio Díaz, Angie Arizaga y Alicia Mercado en “Cita Imposible”, pero cada pista parecía confundirlo todavía más.

Mientras los participantes seguían respondiendo como sus personajes, César Ritter comenzó a lanzar teorías completamente inesperadas. Uno de los momentos más graciosos ocurrió cuando intentó descubrir a Julio Díaz y terminó asegurando que era “La Chilindrina”.

La situación empeoró cuando llegó el turno de adivinar el personaje de Angie Arizaga. Aunque la participante imitaba a Alejandra Guzmán, César Ritter terminó convencido de que se trataba de Paulina Rubio, provocando bromas entre todos los presentes.

Sin embargo, el actor finalmente logró acertar con la última participante. César Ritter reconoció que Alicia Mercado estaba interpretando a Susy Díaz y aseguró que había realizado una imitación extraordinaria.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo De Risa”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo De Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!