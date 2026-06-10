Me Caigo De Risa: ¡César Ritter hizo reír a todos y protagonizó un empate con Miguel Rebosio!

Las ocurrencias se apoderaron de una nueva edición de “No desentones”, juego en el que los participantes deben recrear sonidos indicados por la producción mientras intentan hacer reír a sus compañeros.

Desde el inicio, César Ritter se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la dinámica. Con gestos, expresiones y peculiares interpretaciones de los sonidos, logró sacar de concentración a varios de sus compañeros, generando constantes carcajadas en el estudio.

Entre sus víctimas estuvieron Renzo Schuller y Angie Arizaga, quienes no pudieron contener la risa ante las ocurrencias del actor. La competencia avanzó hasta dejar a César Ritter y Miguel Rebosio frente a frente en la definición. Sin embargo, ninguno logró mantenerse serio hasta el final. Las risas terminaron ganándoles a ambos y el juego concluyó con un inesperado empate.

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