Me Caigo De Risa: ¡César Ritter intentó salvarse con una ocurrencia y desató las risas de todos!
La competencia estuvo reñida en una nueva edición de Rímame esta, el juego donde los participantes deben encontrar palabras que rimen con las improvisaciones de un rapero profesional para evitar quedar eliminados.
Uno de los momentos más comentados de la jornada tuvo como protagonista a César Ritter. Cuando le tocó continuar una rima terminada en “tropiezas”, el actor parecía tener todo bajo control; sin embargo, terminó soltando una ocurrencia inesperada que desató las risas en el estudio.
“Cuidado cuando caminas, cuidado si te tropiezas”, lanzó el rapero. César tomó la posta y respondió: “Ya para ahí muchacho y deja de…”, quedándose sin encontrar una rima adecuada.
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