Me Caigo De Risa: ¡César Ritter sorprendió en una competencia de baile y terminó enfrentando a Rodrigo Sánchez Patiño!

Una de las sorpresas más divertidas de la noche se vivió durante “Paso a pasito”, juego en el que los participantes deben memorizar secuencias de baile y agregar nuevos movimientos sin equivocarse.

Conforme avanzaban las rondas, los integrantes fueron quedando eliminados hasta que ocurrió algo que pocos esperaban: César Ritter logró llegar a la gran final. La situación provocó risas inmediatas entre sus compañeros, quienes no podían creer que estuviera disputando el primer lugar en una competencia basada exclusivamente en pasos de baile.

Ya en la definición, César se enfrentó a Rodrigo Sánchez Patiño.o. Ambos comenzaron a intercambiar movimientos cada vez más peculiares, mientras intentaban confundir a su rival sin perder la secuencia establecida.

Lejos de apostar por pasos complicados, César sorprendió con movimientos delicados, pequeños gestos y hasta besos lanzados al aire, mientras Rodrigo replicaba cada acción. Finalmente, el actor cometió un error que le costó la victoria y permitió que Rodrigo Sánchez Patiño se quedara con el triunfo, aunque César terminó llevándose buena parte de las risas y los aplausos de la noche.

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