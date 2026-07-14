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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Eduardo Romay desató su furia contra Alicia Mercado, pero un chorro de agua lo puso en su lugar!

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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El último reto de la noche en Me Caigo de Risa llegó con el ya clásico escenario inclinado, donde Eduardo Romay, Paloma Fiuza y Yiddá Eslava improvisaron una disparatada historia ambientada en una escuela.

Cuando Yiddá en su papel de profesora, enojada por las travesuras de los hijos de ambos, los mandó a revisar la basura, un chorro de líquido hizo que Eduardo Romay perdiera el equilibrio y terminara completamente desparramado sobre el escenario. Sin perder el personaje, comenzó a culpar a Alicia Mercado, asegurando entre risas: “¡Alicia siempre es el problema, siempre es picona, nunca hace nada bien y ni viene a clases!”, mientras la actriz observaba la escena desde el sillón confundida.

Sin embargo, el karma llegó de inmediato. Mientras seguía criticando a su compañera, un enorme chorro de agua cayó directamente sobre Eduardo Romay, quien terminó completamente empapado gritando: “¡Ay, me bañaron! ¡Ay, me dieron!”, provocando las risas de todos.

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