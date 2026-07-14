Obra musical de Alicia Maguiña ya es Patrimonio Cultural la Nación

El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación la obra musical de Alicia Maguiña Málaga, integrada por un repertorio de 52 composiciones que contribuyen al rescate, registro, estudio, difusión y salvaguardia de expresiones musicales tradicionales del país.

La decisión reconoce el aporte de una de las compositoras, cantantes e investigadoras más influyentes de la música peruana del siglo XX, cuya producción artística ayudó a preservar y revalorar diversos géneros que forman parte del patrimonio cultural inmaterial del Perú.

De acuerdo con la resolución, la obra de Alicia Maguiña ha contribuido a fortalecer la valoración de manifestaciones musicales tradicionales de la costa y la sierra. Entre ellas figuran la marinera, el tondero, el yaraví, la muliza, la tunantada y la música y canción criolla, cuyo núcleo está conformado por el vals criollo, la polca y la marinera limeña.

Nacida en Lima en 1938, Alicia Maguiña desarrolló una trayectoria artística marcada por el estudio y la difusión de las tradiciones musicales peruanas. Hija de padre huaracino y madre arequipeña, creció en contacto con expresiones culturales de distintas regiones del país, experiencia que influyó en su posterior trabajo creativo.

Su producción musical destacó por integrar géneros de la costa y de los Andes en una época en la que ambas tradiciones solían desarrollarse de manera separada. A lo largo de su carrera compuso valses, marineras, huaynos y mulizas, entre otros ritmos, contribuyendo a acercar diferentes expresiones culturales dentro de una misma propuesta artística.

PODEROSO LEGADO

La importancia de Alicia Maguiña también radica en el contenido de sus composiciones. Sus canciones incorporaron reflexiones sobre la diversidad cultural del Perú y abordaron temas vinculados a la identidad nacional. Obras como Indio, Negra quiero ser y Wiñaytam kausanki José María forman parte de ese repertorio que buscó visibilizar distintas realidades del país.

Entre sus composiciones más reconocidas también figuran Viva el Perú y sereno, Todo me habla de ti, Inocente amor, La apañadora, La llave de mi corazón y Jarana para llorar riendo, piezas que fueron interpretadas por destacados artistas y se incorporaron al repertorio clásico de la música peruana.

En 2019, la artista recibió un homenaje en el concierto “Mujeres del Bicentenario”, organizado por el Proyecto Bicentenario y el Ministerio de Cultura. Tras su fallecimiento en 2020, la institución destacó que su obra contribuyó a acercar al Perú a través de sus diversos lenguajes musicales y expresiones culturales. Con esta declaratoria, el Estado reconoce oficialmente el valor de un legado que continúa siendo estudiado, interpretado y difundido como parte de la memoria cultural del país.

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