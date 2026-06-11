Me Caigo De Risa: ¡Eduardo Romay fue presentado como un “pequeño dálmata” y terminó provocando varias caídas!
En el Escenario Inclinado, los participantes debían interpretar una historia mientras intentaban mantenerse de pie sobre una superficie inclinada de 22,5 grados.
Uno de los momentos más divertidos llegó cuando Manuel Gold interpretó a un niño que intentaba entrenar a su mascota. Lo curioso fue que el supuesto “pequeño perrito” era nada menos que Eduardo Romay, cuya estatura hicieron que la escena provocara carcajadas inmediatas entre sus compañeros.
Durante la historia, Manuel intentaba convencer a su enorme mascota de esconderse antes de que llegara el padre de familia, quien supuestamente era alérgico a los perros. Mientras tanto, Eduardo hacía todo lo posible por obedecer las órdenes sin perder el equilibrio sobre la complicada plataforma.
La situación se volvió cada vez más caótica hasta que el escenario terminó cobrando factura. Entre resbalones, intentos de mantenerse en pie y movimientos inesperados, los participantes fueron cayendo uno tras otro.
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