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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: Eduardo Romay se robó el show con un baile inesperado en el Escenario inclinado

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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El último desafío de Me Caigo de Risa puso al equipo amarillo a improvisar sobre el Escenario inclinado. En esta ocasión, Paloma Fiuza interpretó a “Pezuñenta”, mientras que Eduardo Romay dio vida a la madrastra y Yiddá Eslava a la hermanastra.

Durante la escena, Eduardo Romay no dejó de atormentar a Paloma Fiuza diciéndole: “¡Bájate, bájate! Tú no vas a conquistar a nadie”. Sin embargo, el momento que hizo explotar de risa a todos llegó cuando recordó que el supuesto padre de “Pezuñenta” era brasileño. De inmediato, levantó su vestido, mostró las piernas y comenzó a mover las caderas mientras cantaba “¡Eh, eh, eh!”.

Tras el improvisado baile, remató diciendo: “¡No, porque soy una dama… soy recatada!”, mientras Yiddá Eslava repetía “¡Recatada, recatada!”.

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