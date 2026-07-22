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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Eduardo Romay terminó lanzando a Yiddá Eslava por la ventana como si fuera basura!

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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El equipo amarillo fue el encargado de afrontar el último reto del programa interpretando una peculiar versión de “La Cenicienta”, donde Paloma Fiuza dio vida a “Pezuñenta”, mientras Eduardo Romay interpretó a la Madrastra y Yiddá Eslava a la Hermanastra.

Todo comenzó cuando ambos revisaban un baúl y Eduardo Romay empezó a gritar: “¡Hay que tirar esta basura por la ventana!”. Sin previo aviso, además de lanzar la ropa, tomó a Yiddá Eslava y la arrojó por la ventana, mientras ella suplicaba entre risas: “¡Mamá, mamá, no, no, no!”.

Con Yiddá Eslava fuera de escena y Paloma Fiuza aún sin aparecer, Eduardo Romay aprovechó para improvisar un dramático monólogo en el piso inclinado. “¡Arruinaste mi vida, se llevó mis mejores años tu padre el brasileño!”, exclamó antes de rematar con un disparatado baile de caderas que provocó que Peláez, el elenco y el público estallaran en carcajadas.

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