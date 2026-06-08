Me Caigo de Risa: ¡Eduardo Romay terminó perdiendo la dignidad al no aguantar la risa!

En el nuevo juego de Me Caigo de Risa, llamado “No desentones”, los participantes se convirtieron en un peculiar coro de gospel, vestidos con túnicas moradas y listos para enfrentar un reto que parecía fácil…

La dinámica consistía en escuchar un sonido y repetirlo mirando fijamente a otro compañero, mientras Peláez decidía hacia dónde voltear y a quién mirar. El primero en reírse quedaba eliminado y debía ir al temido “sillón de la vergüenza”.

Esta vez, el turno fue de Eduardo Romay y Manuel Gold, quienes tuvieron que sostener un intenso contacto visual mientras imitaban un extraño sonido. Pero, Luciana Arispe no soportó más y se rió apenas escuchó la imitación de Manuel Gold, convirtiéndose en la primera eliminada del reto.

Sin embargo, cuando Manuel Gold repitió el sonido para que Eduardo Romay lo imitara, el deportista terminó riéndose y perdió inmediatamente. Pero eso no fue todo, Romay accidentalmente terminó escupiendole a Manuel Gold, aunque rápidamente intentó arreglar el momento y terminó secándolo con su propia túnica.

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