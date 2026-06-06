Me Caigo De Risa: ¡El luchador profesional pudo con Eduardo Romay y terminó cargándolo!
En esta ocasión, Eduardo Romay debía responder preguntas mientras un luchador profesional intentaba impedirlo utilizando distintas maniobras y técnicas.
Desde el inicio, varios de sus compañeros bromearon con la diferencia de tamaño entre ambos. Debido a su gran estatura, muchos pensaban que sería muy complicado mover a Eduardo Romay o sacarlo de concentración.
Sin embargo, el luchador sorprendió a todos cuando logró cargarlo en plena dinámica. La reacción del elenco fue inmediata, ya que nadie esperaba ver a Eduardo Romay levantado con tanta facilidad frente a las cámaras.
Entre gritos, aplausos y expresiones de asombro, el momento terminó convirtiéndose en uno de los más sorprendentes de la noche.
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