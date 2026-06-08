Me Caigo de Risa: ¡Emilram Cossío confundió a Garfio con Garfield y el público no tuvo piedad!
Las risas se apoderaron del set de Me Caigo de Risa luego de que Emilram Cossío protagonizara un inesperado momento durante el juego “Dame tres”, donde los participantes deben responder tres elementos de una categoría en solo cinco segundos y luego apretar el botón.
Todo marchaba con normalidad hasta que llegó el turno del actor, quien recibió la consigna: “Dime tres personajes de Peter Pan”. Sin pensarlo demasiado, Emilram Cossío lanzó una respuesta que dejó a todos completamente desconcertados: “Garfield”.
Entre risas y confusión, varios comenzaron a preguntarse: “¿Garfield?”, mientras Rodrigo Sánchez Patiño intentaba defenderlo asegurando que lo había dicho “en inglés”. Sin embargo, el error ya estaba consumado: había confundido al Capitán Garfio con Garfield, el famoso gato naranja.
Como consecuencia de la equivocación, Emilram Cossío perdió el reto mientras el público comenzó a corear: “¡Fuera, fuera, fuera!”.
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