Me Caigo de Risa: Encuesta del REACT, Lunes 01 de junio

En nuestro nuevo programa de entretenimiento “Me Caigo de Risa”, ha llegado la hora de saber qué es lo que piensan los televidentes. A continuación, te presentamos la encuesta del lunes 01 de junio. Escoge una respuesta y da click en ella para participar. Recuerda que solo puedes votar UNA vez. Gracias por participar en la encuesta. ¡Tu opinión es MUY valiosa!

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?

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¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!