Me Caigo de Risa: ¡HUBO QUÍMICA DE MÁS ENTRE LAS PAREJAS!

Las risas no faltaron en Me Caigo de Risa durante una nueva edición de “Copiografía”, el divertido reto donde las parejas deben imitar exactamente la coreografía de bailarines profesionales. Sin embargo, esta vez los participantes le metieron “de su cosecha” y terminaron robándose el show.

Los primeros en abrir la pista fueron Emilram Cossío y Korina Rivadeneira, quienes sorprendieron con sus movimientos, aunque no faltaron los comentarios por algunos pasos fuera de control. Pero el momento que hizo explotar de risa al set llegó con Rodrigo Sánchez Patiño y Renzo Schuller, cuando este último tomó el rol de la chica, se lanzó a los brazos de Rodrigo y quedaron peligrosamente cerca, como si estuvieran a punto de darse un beso.

Por si fuera poco, Julio Díaz y Luciana Arispe también dieron de qué hablar cuando Luciana terminó cargando a Julio, invirtiendo completamente los papeles del baile original. Finalmente, César Ritter y Alicia Mercado cerraron la ronda entre aplausos y risas.

Sin embargo, no todos corrieron con suerte y los primeros eliminados de esta etapa fueron Rodrigo Sánchez Patiño y Renzo Schuller.

¿Quieres ver más momentos tan inesperados como este? No te pierdas Me Caigo de Risa y disfruta de toda la diversión del programa.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Me Caigo de Risa” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Me Caigo de Risa Perú.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!