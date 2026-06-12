Me Caigo De Risa: ¡Korina Rivadeneira, Lita Pezo y Angie Arizaga terminaron por los aires!

Korina Rivadeneira, Lita Pezo y Angie Arizaga protagonizaron uno de los momentos más divertidos de la noche en Me Caigo de Risa durante una dinámica en la que debían responder rápidamente a distintas situaciones sin quedarse en blanco.

La primera prueba puso a las participantes en aprietos al tener que mencionar personajes de terror mientras conocían por primera vez a sus suegros. Entre referencias a Chucky, Annabelle, Freddy Krueger y La Monja, las ocurrencias no faltaron y provocaron las carcajadas de todos en el estudio.

Sin embargo, el momento que más hizo reír llegó cuando las integrantes tuvieron que utilizar expresiones propias de la Generación Z. Palabras como “fomo”, “by the way” y “chill” aparecieron en cuestión de segundos.

Como parte del juego, cada vez que alguna participante se quedaba sin respuesta recibía un peculiar castigo: ser elevada por los aires con un arnés.

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