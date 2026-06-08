Me Caigo de Risa: ¡La familia disfuncional tiene nuevo refuerzo! Leslie Stewart llegó como invitada especial y ya promete risas

El programa de hoy arrancó con una inesperada sorpresa en Me Caigo de Risa, luego de que Peláez presentara a la invitada especial de la noche: Leslie Stewart, reconocida actriz peruana que se sumará a todos los juegos junto a la querida “Familia Disfuncional”.

Fiel a su estilo, Peláez no dudó en recibirla con una divertida presentación que sacó risas en el estudio. “Nuestra invitada de hoy está todavía mejor que en los noventas cuando empezó su carrera actoral”, comentó el conductor.

La actriz se mostró más que emocionada por ser parte del programa y aseguró sentirse feliz de reencontrarse con personas muy queridas. “Estoy feliz, además de ver tantas caras conocidas en la producción que son tan lindos y verte a ti brillando como siempre”, expresó Leslie Stewart.

No te pierdas todo lo que ocurrirá con Leslie Stewart y la Familia Disfuncional en las próximas dinámicas de Me Caigo de Risa.

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