Me Caigo de Risa: ¡Lita Pezo terminó “volando” tras el inesperado baile con Eduardo Romay!

El juego “Copiografía” puso a prueba la coordinación de los integrantes del programa, quienes debían replicar exactamente una complicada coreografía realizada por bailarines profesionales. Sin embargo, los resultados terminaron siendo mucho más graciosos de lo esperado.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Eduardo Romay y Lita Pezo intentaron realizar una cargada. Debido a la gran diferencia de tamaño entre ambos, Eduardo levantó tanto a Lita que todos quedaron completamente sorprendidos mientras el elenco no podía parar de reír.

La situación se volvió todavía más divertida con la participación de Julio Díaz y Angie Arizaga. En medio de la coreografía, Angie terminó demostrando más fuerza y fue ella quien cargó a Julio, provocando bromas y reacciones inesperadas entre todos los presentes.

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