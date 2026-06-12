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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Lita Pezo y Rodrigo Sánchez Patiño vivieron una divertida situación por culpa de un pollo inflable!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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En el juego, los participantes debían trasladar un pollo inflable de un compañero a otro utilizando únicamente las rodillas y luego el cuello, procurando además hacerlo sonar en cada relevo.

Lo que parecía una misión sencilla terminó convirtiéndose en todo un desafío. Entre movimientos improvisados y constantes correcciones de José Peláez, los integrantes tuvieron que acercarse más de lo esperado para evitar que el pollo terminara en el suelo.

Uno de los momentos que más hizo reír al público ocurrió cuando Julio Díaz intentaba completar el pase mientras las bromas no dejaban de aparecer desde todos los rincones del set.

La tensión aumentó durante la ronda de cuello a cuello, donde Joaquín Escobar, Luciana Arispe, Korina Rivadeneira y compañía tuvieron que coordinar cuidadosamente cada movimiento.

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